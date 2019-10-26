«Это историческое событие». Число митингующих в столице Чили превысило 1 млн человек

В Сантьяго на площади в центре Чили собралось более миллиона человек, чтобы выразить недовольство политикой властей. Об этом на своей странице в Twitter сообщила мэр столицы Карла Рубилар.

«Чили переживает историческое событие. В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек. Это люди, которые мечтают о новом Чили без каких-либо различий. Нашей стране надо больше диалога и мирных маршей», — написала Рубилар.

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Чилийцы запланировали самый массовый митинг за всю историю страны. Люди стоят не только на площади Бакедано, но и на прилегающих к ней улицах. Расходиться не собираются, хотя в 23:00 по местному времени (05:00 мск) в Сантьяго начнет действовать комендантский час.

Массовые протесты охватили Чили после очередного повышения стоимости проезда в метро, о котором стало известно в начале октября. Но это далеко не единственная причина. Жители страны выражают недовольство из-за низкого качества медицинских услуг и их недоступности для многих, роста коммунальных тарифов, низких зарплат и отсутствия возможности получить достойное образование бесплатно.

18 октября в Сантьяго уже проводился митинг. Тогда он завершился погромами и столкновением с полицией. Погибли 19 человек.