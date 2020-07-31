«Не стоит обращать на это внимание и тратить время на какой-то анализ. Надо что-то говорить, потому что надо», — заявил политолог.

По его словам, чтобы не сказал Трамп, против его слов всегда кто-то пойдет. Если он предложит провести выборы день в день, как и положено, то его обвинят в том, что он не заботится о гражданах своей страны.

Ордуханян также высмеял привычку американских политиков выносить все обсуждения в соцсети. Речь идет о твите Трампа, в котором он задал вопрос: стоит ли откладывать выборы до тех пор, когда все станет безопасно.

«Это глупость, клоунада. Представьте себе, что мы пришли обсуждать программу, и мы серьезно говорим: смотрите, как клоун хорошо упал, как у него взлетел парик, как он хохотал, какая струя пошла из глаз, когда он нажимал на грушу в кармане и так далее. Это уровень политической дискуссии, политической экспертизы и восприятия в США», — подчеркнул специалист.