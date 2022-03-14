«Это геноцид». Названа ключевая особенность ракеты «Точка-У», которую ВСУ выпустили по Донецку

Особенностью ракеты «Точка-У», которую украинские военные сегодня выпустили по Донецку, является возможность управления ей на всей траектории полета, вплоть до попадания в цель. Об этом в эфире «360» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что случившееся является военным преступлением, организаторы и исполнители которого должны отвечать за гибель 20 мирных жителей города.

«Уже ясно, есть материалы нашего Минобороны о том, что обстрел велся из Красноармейска. Эта ракета „Точка-У“ еще была создана в советские времена, ее еще называли разведывательно-ударный комплекс „Точка-У“, когда она только появилась. Потом она прошла ряд модернизаций», — рассказал Кнутов.

Он отметил, что «Точка-У» — это совершенно не одно и то же, что баллистическая ракета, которую запустили как снаряд, или ракета РСЗО. «Этой ракетой можно управлять на всей траектории полета, вплоть до попадания в цель. [Этот обстрел — это преступление,, которое можно квалифицировать как геноцид», — сказал эксперт.

По его мнению, тот боевой расчет, который запускал ту ракету, и те люди, которые отдавали приказ об этом, должны отвечать за это, как за военное преступление, не имеющее срока давности.

«Я считаю, все эти преступники, которые сейчас действуют на территории Украиныи восемь лет до этого действовали, должны быть включены в списки. Должны быть собраны материалы уголовных дел. Нужно делать такой трибунал, какой был в 1946 году. Чтобы Киевский трибунал был сродни Нюрнбергскому», — сказал он.

По словам Кнутова, «новый Нюрнберг» нужен, чтобы уроки по денацификации были услышаны теми гражданами Украины, которые еще не осознали, под властью какого режима они находятся с 2014 года.