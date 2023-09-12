12 сентября 2023, 16:24
«Это фикция!» Бесполезность антироссийских санкций разозлила офис Зеленского
Подоляк назвал западные санкции против России фикцией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западные санкции против России за бесполезность. Об этом украинский политик заявил в интервью одному из YouTube-каналов.
По мнению Подоляка, система ограничения российской экономики оказалась фикцией.
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«Санкции — это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция!» — возмутился политик.
Подоляк подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления западных государств о запрете выхода своей продукции в Россию, большое количество крупных корпораций продолжает с ней сотрудничество.
«Да, ограничения для внешней российской торговли существуют, они наложены. Но тем не менее более тысячи компаний „белой“ юрисдикции — европейской, американской — работают на потребительском рынке Российской Федерации», — посетовал он.
Ранее аналогичную претензию Подоляк предъявлял Организации Объединенных Наций. Он назвал ее фиктивной и заявил, что ООН вряд ли изменит свой подход к украинскому вопросу.
Санкции
Россия
Украина
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