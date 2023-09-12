Мир 12 сентября 2023, 16:24 «Это фикция!» Бесполезность антироссийских санкций разозлила офис Зеленского Подоляк назвал западные санкции против России фикцией Unsplash

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западные санкции против России за бесполезность. Об этом украинский политик заявил в интервью одному из YouTube-каналов.

По мнению Подоляка, система ограничения российской экономики оказалась фикцией.

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«Санкции — это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция!» — возмутился политик.

Подоляк подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления западных государств о запрете выхода своей продукции в Россию, большое количество крупных корпораций продолжает с ней сотрудничество.

«Да, ограничения для внешней российской торговли существуют, они наложены. Но тем не менее более тысячи компаний „белой“ юрисдикции — европейской, американской — работают на потребительском рынке Российской Федерации», — посетовал он.

Ранее аналогичную претензию Подоляк предъявлял Организации Объединенных Наций. Он назвал ее фиктивной и заявил, что ООН вряд ли изменит свой подход к украинскому вопросу.