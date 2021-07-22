Соглашение между Соединенными Штатами и Германией по «Северному потоку — 2» не остановит Украину в борьбе против российского газопровода. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину», — сказал Кулеба, выступая на брифинге. Его слова привело РИА «Новости».

Германо-американское соглашение, как уверен глава МИД Украины, это еще «не конец истории». У Киева, по словам Кулебы, есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.

США, наконец, достигли договоренностей с Германией по «Северному потоку — 2». Соглашение позволяет России достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей. Штаты пошли на это, так как больше были не в состоянии влиять на ситуацию, уверены эксперты. Согласно немецко-американскому соглашению, Германия направит на Украину 200 миллионов долларов для поддержки ее энергетической независимости. Также будет создан специальный фонд в размере одного миллиарда долларов. Средства направят на переход Украины на зеленую энергию. Кроме того, Германия пообещала приложить все усилия, чтобы контракт между РФ и Украиной по транзиту газа продолжился.