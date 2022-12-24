Мир 24 декабря 2022, 13:28 «Это экзотика». Журналист Стариков рассказал о немцах, приезжающих зимовать в Россию Журналист Стариков: «русские немцы» едут зимовать в Россию в единичных случаях

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Журналист Андрей Стариков рассказал, что есть редкие случаи, когда «русские немцы» едут в Россию на зимовку. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Это скорее такая экзотика», — пояснил он.

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Также эксперт отметил, что Россия не готова принимать европейцев, согласно миграционному законодательству. Гораздо более удобный вариант для жителей ЕС — перезимовать на юге Европы, чем, например, в Калининградской области.

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