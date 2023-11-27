Мир 27 ноября 2023, 01:27 «Это дно». Захарова высмеяла новую украинскую игру про голодомор Захарова назвала кринжем новую украинскую игру про голодомор РИА «Новости»

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Украинская компания Stellarium gaming из Луцка готовит к выпуску компьютерную игру о голодоморе под названием «Голодный путь» (Famine Way). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Telegram-канале.

По словам дипломата, действие игры будет разворачивается в «мертвом» селе Харьковской области. Главному герою предстоит помочь местной жительнице по имени Елена найти родных.

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Захарова напомнила о безудержной фантазии украинских властей в вопросах перевирания собственной истории, которая нередко подпитывается глумлением.

«Кринж, испанский стыд, рука-лицо, дно, ниже плинтуса… Еще есть варианты описания киевскорежимного креатива?» — задалась вопросом она.

Захарова предположила, что дальше Киев может назвать «голодомором» танкер, который будет вывозить с Украины зерно.

Ранее официальный представитель МИД прокомментировала желание Владимира Зеленского встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом. Захарова предположила, что Украина ищет нового спонсора.