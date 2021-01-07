Американская демократия «захромала на обе ноги» — это очевидно после событий в Капитолии. Это дно, поэтому США больше не имеют права прокладывать и задавать курс другим странам. Такое заявление после погромов в здании Конгресса сделал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что у проигравшей президентские выборы стороны на этот раз более чем достаточно оснований для обвинений победителей в фальсификациях.

«Американская демократия очевидно захромала на обе ноги. <…> Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу», — отметил Косачев.

Сторонники Дональда Трампа устроили штурм Капитолия в день официального утверждения итогов выборов нового президента Соединенных Штатов. В здании звучали выстрелы и работал спецназ. Жертвами этих событий стали четыре человека. Более десяти силовиков получили ранения.