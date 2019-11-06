Путин вручил орден Дружбы обвиненному в шпионаже гражданину Болгарии Подробнее

Николай Малинов отметил, что награждение демонстрирует улучшение отношений народов Болгарии и России.

«Конечно, чувствуешь гордость, когда то, что ты делаешь, вкладывая душу, в конце концов, видят и понимают. В тот момент, когда мы выгоняем дипломатов, Россия вручает ордена Дружбы. Это демонстрация отношения. И не только ко мне. В нашей организации 35 тысяч человек. И таких организаций много», — сказал он.

Лидер «Русофилов» заявил, что не боится усиления травли или преследований.

«Мы занимаемся культурными и духовными вопросами, развитием нашей тысячелетней истории. Мы любим русского брата и считаем, что дружба для нас важна. В этом вихре взаимоотношений, в столкновении цивилизаций без этого брата нам не выжить. Если мы потеряем нашу идентичность, язык, веру, культуру, то потеряем и все остальное. Мы хотим сохранить все это, поэтому будем отстаивать свои взгляды, идеалы, интересы», — объяснил он.

Николай Малинов также отметил, что не видит в награждении повода для скандала. Ранее в Болгарии против него сфабриковали дело о шпионаже якобы в пользу РФ.

«В интервью нашему центральному телевидению я спросил, о каком шпионаже можно говорить, если Россия — дружественное государство? Как можно шпионить в пользу своих друзей?» — заключил он.