  • «Это демонстрация отношения»: лидер болгарских «Русофилов» — о вручении ордена Дружбы

    06 ноября 2019, 20:40

    Анастасия Карпеева

    Лидер болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов рассказал, что значит получение им ордена Дружба из рук лидера России Владимира Путина. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    Путин вручил орден Дружбы обвиненному в шпионаже гражданину Болгарии

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    Николай Малинов отметил, что награждение демонстрирует улучшение отношений народов Болгарии и России.

    «Конечно, чувствуешь гордость, когда то, что ты делаешь, вкладывая душу, в конце концов, видят и понимают. В тот момент, когда мы выгоняем дипломатов, Россия вручает ордена Дружбы. Это демонстрация отношения. И не только ко мне. В нашей организации 35 тысяч человек. И таких организаций много», — сказал он.

    Лидер «Русофилов» заявил, что не боится усиления травли или преследований.

    «Мы занимаемся культурными и духовными вопросами, развитием нашей тысячелетней истории. Мы любим русского брата и считаем, что дружба для нас важна. В этом вихре взаимоотношений, в столкновении цивилизаций без этого брата нам не выжить. Если мы потеряем нашу идентичность, язык, веру, культуру, то потеряем и все остальное. Мы хотим сохранить все это, поэтому будем отстаивать свои взгляды, идеалы, интересы», — объяснил он.

    Николай Малинов также отметил, что не видит в награждении повода для скандала. Ранее в Болгарии против него сфабриковали дело о шпионаже якобы в пользу РФ.

    «В интервью нашему центральному телевидению я спросил, о каком шпионаже можно говорить, если Россия — дружественное государство? Как можно шпионить в пользу своих друзей?» — заключил он.