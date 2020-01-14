«Это чудо, что никто не пострадал». Военные США — об атаке Ирана по американским базам
Офицер ВВС США Стейси Коулман назвала чудом отсутствие пострадавших на американской базе в Ираке после атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщило ИА RNS.
По данным информагентства, американских военных шокировала интенсивность ударов баллистическими ракетами. Они получили уведомление о возможной атаке незадолго до удара и были готовы переместиться в укрытие в случае необходимости.
Военный США Кеннет Гудвин рассказал, что в бункерах пришлось провести более пяти часов.
«Они знали, куда целиться и били по летному полю и парковке», — пояснил он.
Другой американский военнослужащий Армандо Мартинез сравнил полет баллистической ракеты с падающей звездой.
«Вы видите белый свет, похожий на падающую звезду, а через несколько секунд она приземляется и взрывается», — поделился Мартинез.