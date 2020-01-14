    14 января 2020, 14:38

    «Это чудо, что никто не пострадал». Военные США — об атаке Ирана по американским базам

    Артур Блянихов

    Офицер ВВС США Стейси Коулман назвала чудом отсутствие пострадавших на американской базе в Ираке после атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщило ИА RNS.

    По данным информагентства, американских военных шокировала интенсивность ударов баллистическими ракетами. Они получили уведомление о возможной атаке незадолго до удара и были готовы переместиться в укрытие в случае необходимости.

    Военный США Кеннет Гудвин рассказал, что в бункерах пришлось провести более пяти часов.

    «Они знали, куда целиться и били по летному полю и парковке», — пояснил он.

    Другой американский военнослужащий Армандо Мартинез сравнил полет баллистической ракеты с падающей звездой.

    «Вы видите белый свет, похожий на падающую звезду, а через несколько секунд она приземляется и взрывается», — поделился Мартинез.