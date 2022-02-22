«Это человек неуравновешенный». Лавров высказался о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский является несамостоятельным человеком. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут».

«Читал, что он там сказал. Вы знаете, от него можно чего угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный», — сказал Лавров.

Лавров добавил, что Зеленский «напрямую зависит от своих американских кураторов».

В ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Это произошло после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В своем послании Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст», а главная ее цель — это мир в стране.

Украинский лидер отметил, что границы страны не изменятся, несмотря на действия России. Он также добавил, что страна верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в Донбассе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что признание ЛНР и ДНР может помочь остановить гибель россиян и соотечественников, которые живут в Донбассе. По его словам, в ситуации, когда речь идет о возможной гуманитарной катастрофе, когда люди вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять соответствующее решение.