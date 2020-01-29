«Это человек-флюгер». Политолог — о высказываниях президента Украины про Вторую мировую войну
Экс-президент Украины Леонид Кравчук во время программы телеканала «Россия-24» заявил, что встреча Гитлера и Сталина во Львове спровоцировала Вторую мировую войну. Политолог Семен Уралов прокомментировал его мнение.
По данным радиостанции Sputnik, Уралов считает, что «верить заявлениям этого политика смысла не имеет никакого».
«Это человек-флюгер. Кравчук чувствует новую политическую конъюнктуру. И это выдумка европейского национализма — выставлять себя страной-жертвой, которая страдала со всех сторон», — высказался политог.
«Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочиненные архивы», — позже написала в своем Telergram-канале ведущая программы Ольга Скабеева.