По данным радиостанции Sputnik, Уралов считает, что «верить заявлениям этого политика смысла не имеет никакого».

«Это человек-флюгер. Кравчук чувствует новую политическую конъюнктуру. И это выдумка европейского национализма — выставлять себя страной-жертвой, которая страдала со всех сторон», — высказался политог.

«Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочиненные архивы», — позже написала в своем Telergram-канале ведущая программы Ольга Скабеева.