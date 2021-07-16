«Это часть моего плана». Керри пошутил, что привез в Россию жару

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри 13–15 июля побывал в Москве. Он приехал, чтобы убедить Россию активизировать работу по снижению выбросов в атмосферу. Керри пошутил на тему небывалой в Москве жары. Он заявил, что «это было частью его плана».

Об этом спецпосланник рассказал в интервью газете «Коммерсант». Джон Керри сообщил, что по телефону обсудил климатические проблемы с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат также лично встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

По словам Джона Керри, американский президент Джозеф Байжен очень серьезно относится к этим встречам. Он хочет, чтобы Россия и США совместно занялись вопросам климата.

«Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку», — сказал Керри.

Вашингтон уже увеличил ориентиры с 26% до 50-52% в ближайшие 10 лет. На достижении подобных целей сосредоточены сейчас усилия государств по всему миру.

Джон Керри добавил, что у Владимира Путина есть ряд позитивных идей на эту тему и предложения по возможному сотрудничеству.

В частности, он предложил собирать со спутников информацию о выбросах парниковых газов. Эта информация позволит понять «насколько люди придерживаются данных ими обещаний».

«Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый рад очень позитивных идей», — отметил Керри.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал визит спецпосланника Джона Керри в Россию важным и позитивным сигналом для развития двусторонних отношений между странами.