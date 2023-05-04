Мир 04 мая 2023, 10:30 «Это было ужасно». Сбежавший с Украины немецкий наемник рассказал, что на самом деле происходит в ВСУ Бывший немецкий наемник Краценберг: иностранцы для ВСУ являются пушечным мясом Unsplash

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Иностранных бойцов на Украине не жалуют. Более того, к ним относятся хуже, чем к остальным военнослужащим, рассказал бывший немецкий наемник Йонас Краценберг. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на портал t-online.

«Украинцы слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — поделился Краценберг.

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По словам мужчины, платят на Украине крайне мало, а обжаловать это невозможно, в том числе из-за незнания языка. Командиры ВСУ видят в наемниках только пушечное мясо. На вопрос журналиста о фактах расстрела украинскими боевиками российских военнопленных, Краценберг ответил утвердительно.

«Это было ужасно», — сказал он.

Своих военнопленных президент Украины Владимир Зеленский обменивать не спешит. Солдаты даже записали обращение к главе государства с просьбой вспомнить о них и отправить домой — к женам, детям и родителям. Сами военные считают, что президент, по приказу которого они сдались в плен, их «кинул».

Число наемников, приехавших на Украину, — более восьми тысяч. По данным МИД РФ, военные прибыли из 60 стран, но больше всего из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании.

Тем не менее украинская армия сильно уступает России. Несмотря на прибывающих на службу иностранцев, поставка оружия и техники с Запада, Украина остается не в выгодном положении. Кроме того, моральный дух украинских диверсантов упал из-за того, что они видят успехи России, а сам уровень психологической подготовки солдат очень низок.