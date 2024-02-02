Мир 02 февраля 2024, 11:23 «Это была роковая ошибка». Залужного обвинили в потере 10 бригад ВСУ Экс-депутат Мосийчук обвинил Залужного в потере 10 бригад ВСУ

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Главком ВСУ Валерий Залужный, позволивший армии страны потерять 10 бригад, виновен в провале контрнаступления, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. С критикой политик выступил в интервью журналисту Василию Апасову, сообщило РИА «Новости».

По словам Мосийчука, контрнаступление ВСУ было роковой ошибкой. Это, по его мнению, понимают все.

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«Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — подчеркнул он.

Лично виноват в этом Залужный, добавил экс-депутат, пояснив, что именно главком отдавал приказы, которые привели к таким потерям.

Причем это не помешало главкому ВСУ выйти в публичное поле, когда на него начали «вешать собак» из-за закона о мобилизации, возмутился Мосийчук.

Несколькими днями ранее появились сообщения о том, что Залужного якобы отправили в отставку. Однако эти данные не подтвердились.

При этом источники местного издания «Зеркало недели» указывали, что у президента Украины Владимира Зеленского все-таки была встреча с главкомом ВСУ, на ней он просил его написать рапорт об отставке, но тот это делать отказался.