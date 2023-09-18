Мир 18 сентября 2023, 21:54 «Это будет безумием». Экс-агент ЦРУ испугался ввода американских войск на Украину Экс-агент ЦРУ Джиральди: ввод войск США на Украину приведет к эскалации Freepik

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Открытый ввод американских войск на Украину приведет к опасной эскалации конфликта. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди на YouTube-канале Judging Freedom.

«Пугает то, что [президент США Джо] Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. <…> Это (ввод американских солдат на территорию Украины — прим. ред.) будет безумием», — сообщил он.

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По словам Джиральди, конституция существует, чтобы президент не смог самостоятельно начать военные действия. Если боевые подразделения США окажутся на Украине, то часть солдат погибнет, а часть будет вынуждена «убивать русских», что непременно «приведет к эскалации».

Эксперт выразил уверенность, что американская сторона практически ввела свой военный контингент в украинский конфликт, однако сделала это тайно. Многие из прибывших в зону боевых действий американцев не носят военную форму.

«Мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности», — сказал бывший экс-агент ЦРУ.

Ранее американский наемник раскрыл, когда ВСУ могут начать новое контрнаступление. По его словам, это может произойти летом 2024 года. На военной миссии боевики киевского режима будут пользоваться истребителями F-16.