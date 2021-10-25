«Это больше самопиар» Сенатор Цеков прокомментировал заявление Арестовича об украинских ракетах

Член комитета Совфеда от Крыма Сергей Цеков объяснил заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия РФ. Об этом написал RT.

«Конечно, это больше самопиар. Надо сделать громкое заявление, чтобы на него обратили внимание, чтобы его оценили. Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города», — сказал политик.

Он добавил, что Арестович ранее защищал русский язык, высказываясь против «насильственной украинизации» в стране. Этим он вызвал недовольство в «националистических кругах» на Украине, и теперь подобными заявлениями пытается вернуть себе авторитет.