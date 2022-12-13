Мир 13 декабря 2022, 16:27 «Это бесконечная гонка». Арестович объяснил усталый вид Зеленского Советник офиса президента Украины Арестович: Зеленский устал от бесконечной гонки Telegram

Читать 360tv в

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил журналисту Дмитрию Гордону* о сильной усталости украинского президента Владимира Зеленского. Интервью появилось на YouTube-канале Гордона*.

Во время беседы с Арестовичем журналист отметил, что Зеленский плохо выглядит и будто превратился в другого человека после начала российской спецоперации. В ответ Арестович пояснил, что лидер Украины просто очень устал из-за последних событий, «бесконечной тяжелой гонки», написал RT.

Реклама

«Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — добавил советник офиса украинского президента.

Реклама

Ранее Зеленский назвал лидерам G7 три шага, которые, по его мнению, могут привести к миру в его стране. В основном все свелось к тому, что Запад должен продолжить поддерживать ее. По сути, это было предложение продолжить боевые действия, отметили в Кремле.

*Дмитрия Гордона признали в России иностранным агентом, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.