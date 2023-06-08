Мир 08 июня 2023, 01:03 «Это бесчеловечно». Блинкена раскритиковали после его слов о Путине Экс-советник Пентагона Макгрегор уличил Госдеп в бесчеловечном отношении к украинцам РИА «Новости»

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о «поражении» президента России Владимира Путина на Украине. Полковник прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Американский чиновник заявил, что Россию в конфликте с Украиной ждет «провал», а также он пообещал поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

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Макгрегор увидел в словах Блинкена желание властей США продолжать затягивать конфликт, несмотря на многочисленные потери ВСУ.

«Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. <…> Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны», — сказал он.

По словам полковника, Путин уже одержал победу над Западом. Многие европейцы не верят, что Россия якобы планирует нападение на Евросоюз, поэтому все больше людей высказываются в поддержку завершения кризиса, резюмировал экс-советник главы Пентагона.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал бессмысленными попытки госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена понять планы Путина.