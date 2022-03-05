«Это агония». Пушилин заявил о скором конце украинского режима

Сложившийся на Украине режим долго не продержится и доживает последние дни. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, слова которого привело РИА «Новости».

Пушилин сравнил ситуацию, разворачивающуюся вокруг украинской власти, с агонией. Обстановку в Донбассе, уточнил ТАСС, глава ДНР оценил как тяжелую.

Российская армия в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяла под контроль еще семь населенных пунктов страны. На сегодняшний день ВС РФ уничтожили более 2,1 тысячи объектов украинской военной инфраструктуры.

ВСУ, по словам украинских военных, заставляют сдерживать российские танки с одними автоматами и бросают своих же солдат.

Россия ведет спецоперацию на Украине 10-й день. За это время прошли два раунда переговоров. В ходе второго этапа стороны условились о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей. Однако украинские военные не захотели содействовать, и наступательные действия начались снова.