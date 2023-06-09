Эксклюзив 09 июня 2023, 04:22 «Этим все и кончится». Симоньян — о возможном ультиматуме Путина по поставкам ВСУ истребителей F-16 Главред RT Симоньян: западные аэродромы с F-16 станут законными целями для России

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Не исключено, что президент России Владимир Путин однажды объявит ультиматум странам Запада о прекращении поставок вооружения Украине. В противном случае западные аэропорты, откуда взлетят истребители F-16 в поддержку ВСУ, могут стать для ВС РФ законными военными целями. Такое развитие событий допустила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью для проекта «Жеребцова и точка» на телеканале «360».

Западные страны, поставляющие вооружение Украине, могут оправдываться тем, что это оружие продается, так как у России тоже покупают вооружение другие страны. Но с другой стороны, отметила журналист, все знают, что оружие для ВСУ не продается, а отдается даром.

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«А это уже участие в конфликте. И поэтому я считаю, что мы имеем полное право заявить — друзья мои, вы участвуете в этом. А так как вы участвуете, то так же, как Россия легитимная цель с точки зрения Украины, так и вы легитимная цель для нас», — высказала свое мнение журналист.

Главный редактор не исключила, что может настать момент, когда Путин объявит ультиматум странам, поставляющим вооружение для ударов по России и прикрывающимся «самообороной» Украины.

«Я вам больше скажу — помяните мое слово, этим и кончится. Вот все закончится именно так. Вот мы проснемся однажды утром и узнаем, что этой ночью Владимир Путин объявил ультиматум», — предположила Симоньян.

И смысл его будет заключаться в том, что Россия посчитает своими военными целями и аэродромы других стран, откуда будут взлетать истребители F-16, и порты, откуда будет поставляться определенного вида оружие.

«Поэтому либо вы в течение суток все это прекращаете или наши военные цели — это наши военные цели. Я вот вижу, что это так закончится, я просто не вижу другого выхода», — заключила журналист.