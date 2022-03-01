Выступающих против проведения Россией специальной операции необходимо лишать российского гражданства. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий предложил ввести в обиход слово «стыдло» для обозначения тех, кто высказывается против спецоперации. Он отметил, что российские военные отстаивают национальные интересы своей страны. Всех несогласных, по словам депутата, нужно лишать паспортов.

«Они его (российского гражданства — прим. ред.) не достойны, если воюют против русского народа и бьют в спину нашим солдатам, пусть и в информационной войне. Этим людям Россия — не Родина», — сказал Бородай в эфире телеканала «Дума ТВ».

Он добавил, что выступающие против спецоперации могут находиться в России с видом на жительство, но никак не с российскими паспортами.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля. О ее проведении президента России Владимира Путина попросили главы Луганской и Донецкой народных республик. Спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию украинской территории.