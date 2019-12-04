«Эта ситуация выглядит как дешевое шоу». Совфед ответил на отказ США выдать визы делегации из России

Систематическое явление. В Госдуме отреагировали на отказ россиянам в визах США Подробнее

«Внешне эта ситуация выглядит как дешевое шоу, потому что американцы сопровождают отказы в визах стенаниями о том, что у них, дескать, не хватает сотрудников консульского отдела. Что все это происходит в силу того, что Россия приняла решение о сокращении состава дипмиссии США в Москве и других российских городах и что все это те технические проблемы, которые не позволяют справиться с нагрузкой, ответственность за которую лежит на российской стороне», — заявил Косачев.

По словам сенатора, таким образом США хочет «показать, кто в доме хозяин». Он отметил, что визы не могут получить не только те россияне с двухсторонними задачами, но и участники международных мероприятий на территории США.

«Я отношусь к тем, кому отказали в визе для участия в очередной Генассамблее ООН. Все это звенья одной цепи — демонстрация того, что американцам закон не писан и что-то, как это понимается в Вашингтоне, должно быть законом для всего окружающего мира. Никакого равенства в отношениях по определению нет и не будет. Вот в чем политический смысл происходящего. Все это достаточно прозрачно, цинично и не соответствует международным обязательствам США и правилам поведения цивилизованного государства», — уточнил Косачев.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что эти случаи становятся систематическими.