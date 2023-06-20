Мир 20 июня 2023, 18:33 «Эта катастрофа». Черный сценарий для Зеленского раскрыли в Польше Interia: Запад склонит Украину к переговорам в случае провала контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Западные страны уже засомневались в целесообразности поддержки Украины, а провал контрнаступления станет для президента страны Владимира Зеленского самым негативным сценарием развития ситуации. Об этом говорится в материале польского издания Interia.

По словам автора статьи, Украина оказалась вынуждена доказать спонсорам и союзникам, что многомиллиардные вложения возможно отбить на поле боя.

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«Стало очевидно, что от успеха украинского контрнаступления зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны США. Как и репутация американского президента, который вложил значительные политические и финансовые средства», — подчеркнул он.

Колумнист добавил, что провал контрнаступления обернется для Зеленского полным крахом.

«Для него это будет настоящая катастрофа, самый черный сценарий. Поражение Украины на поле боя после столь значительной поддержки также существенно нарушит планы Байдена остаться на посту президента», — заметил журналист.

Ранее депутат Андрей Картополов заявил, что российские военные способны отразить контрнаступление ВСУ в течение трех недель, после чего перейти к активным действиям, писал RT.