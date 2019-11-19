Эстонскому депутату посоветовали «вылезти из танка»

Посольство России в Эстонии ответило депутату местного парламента Антсу Лаанеотсу, бывшему командующему Силами обороны республики, «вылезти из танка». Поводом для такого совета послужило заявление парламентария о возможной «российской агрессии».

Латвийская армия неспособна защитить свою территорию. Вооруженные силы страны представляют собой слабое звено обороны стран Балтии. Тем временем Россия начала перевооружение и явно готовится к агрессии, заявил Лаанеотс в эфире LTV7.

«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей „готовящейся агрессии“ со стороны России, видимо, по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел», — указано в комментарии российских дипломатов.

Сотрудники посольства порекомендовали вояке «вылезти» наконец «из танка» — и вернуться к своим обязанностям в парламенте.

Лаанеотс начал службу в Высшем танковом училище в Харькове. Позже он закончил Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского в Москве. В 1970 годах служил в танковой дивизии в УССР. В 1981–1987 годах был переброшен в Восточный Казахстан, позже отправился военспецом в Эфиопию. В итоге в Советской Армии будущий депутат дослужился до звания подполковника.