Эстонского режиссера Лося уволили за фразу о «тухлой облезлой русофобии» | 360°

Мир 14 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Эстонского режиссера Лося уволили за фразу о «тухлой облезлой русофобии»

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Русский театр в Эстонии решил уволить режиссера Филиппа Лося после того, как тот высказался о «тухлой облезлой русофобии». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на сайт ERR.

Директор театра Светлана Янчек пояснила, что Лось уже давно воспринимался, как представитель учреждения, поэтому его высказывание на широкую публику недопустимо. Оно формирует негативное отношение к Русскому театру и портит его репутацию, уточнила Янчек.

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«Но он (Лось — прим. ред.) выбрал сомнительный способ декларировать свои взгляды в социальных сетях и сделал это в оскорбительной для многих форме», — заключила она.

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