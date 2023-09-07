Мир 07 сентября 2023, 16:42 Эстонского политика Петерсона обвинили в госизмене из-за посещения Донбасса ERR: эстонская прокуратура обвинила общественника Петерсона в госизмене YouTube

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Прокуратура Эстонии обвинила лидера общественного движения «Вместе» Айво Петерсона в госизмене. Об этом сообщило издание ERR.

Общественника заподозрили в госизмене из-за посещения Донбасса в составе гуманитарной группы, а также из-за поездки в Москву. По информации следствия, Петерсон мог распространять «кремлевские нарративы» в соцсетях и российских СМИ.

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Кроме того, обвиняемый якобы поставил перед собой задачу создать в Эстонии политическое движение, которое угрожало конституционному строю страны, а также могло повлиять на внутреннюю и внешнюю политику.

«Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства», — сообщила государственный прокурор Трийну Олев.

Ранее полиция Эстонии задержала в Кохтла-Ярве мужчину из-за георгиевской ленты на зеркале заднего вида в автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники и отвезли в полицейское отделение, сообщил RT.