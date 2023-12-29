Мир 29 декабря 2023, 08:00 Эстонского евродепутата возмутила работа посольства Украины в Таллине Евродепутат от Эстонии Мадисон раскритиковал посла Украины в Таллине Unsplash

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Посольство Украины в Таллине проигнорировало письмо депутата Европарламента от Эстонии Яака Мадисона. Об этом он рассказал изданию ERR.

Евродепутат предложил помочь Украине решить проблему нехватки кадров в ВСУ и обратился в посольство. Он выяснил, что в Эстонии находились около 35 тысяч украинских беженцев, семь тысяч из которых «не должны были покидать свою родную страну».

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Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко, чтобы обсудить этот вопрос. После шестидневного молчания дипломата евродипломат направил повторное письмо-напоминание.

«Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущенным молчанием», — рассказал Мадисон.

Он пожаловался, что в посольстве не нашлось ни одного секретаря, который «мог бы или захотел бы отвечать на письма».

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс согласился заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации граждан Украины. Он пояснил, что ведомство начнет отлавливать беженцев после запроса от властей страны.