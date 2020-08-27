Эстонский премьер рассказал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

Белорусский президент Александр Лукашенко не хотел разговаривать с французским лидером Эммануэлем Макроном, когда тот ему позвонил. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По словам эстонского политика, Лукашенко отказался также говорить с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил телеканал ERR.

Ратас отметил, что европейские лидеры ранее звонили не только президенту России Владимиру Путину, но и Лукашенко. Однако тот не стал с ними разговаривать.

На днях министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Белорусский дипломат подчеркнул, что Минск готов к конструктивному диалогу с зарубежными странами по внутриполитической ситуации в Белоруссии. Об этом написала газета «Известия».

Ситуация в стране накалилась после президентских выборов. Они прошли 9 августа. В ряде белорусских городов начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, его ближайший оппонент — Светлана Тихановская — 10,1%. Люди, несогласные с результатами голосования, вышли на улицы. Акции протесты в Белоруссии продолжаются до сих пор. Так, после митингов 25 августа силовики задержали 51 человека.