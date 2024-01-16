Мир 16 января 2024, 03:46 Эстонский премьер назвала срок для подготовки Европы к конфликту с Россией Премьер Эстонии Каллас: у ЕС есть пять лет для подготовки к «российской угрозе» РИА «Новости»

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Россия будет представлять «серьезную угрозу» для восточного фланга НАТО, причем у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к ее отражению. Об этом в интервью The Times рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — заявила Каллас.

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По мнению эстонского госдеятеля, Североатлантический альянс должен принять стратегию «сдерживания» России в долгосрочной перспективе.

До этого президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России, напомнив, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры.

С антироссийской инициативой в пятницу, 12 января, выступил эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. Он предложил использовать противопехотные и противотанковые мины при строительстве оборонительных сооружений рядом с границей РФ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему Германия нуждается в начале военных действий против России. По его словам, немецким властям это необходимо, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва.