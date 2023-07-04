Мир 04 июля 2023, 07:50 Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации Лидер партии Koos Иванов предупредил Россию о провокациях Эстонии из-за баз НАТО РИА «Новости»

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России необходимо приготовиться к провокациям со стороны Эстонии из-за начала строительства базы НАТО неподалеку от Санкт-Петербурга. Об этом изданию Baltnews сообщил руководитель эстонской партии Koos Олег Иванов.

Политик отметил, что военная база альянса появится примерно в 100 километрах от города, а строительство закончится в ближайшие два года.

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«Всего 100 километров, практически под Петербургом. Ракета появится в городе уже через пару минут. Так что России нужно ждать провокационных действий со стороны Эстонии», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Эстонии Мартин Херем признался, что ждет распада России на более мелкие страны. По его словам, это единственный вариант завершения конфликта на Украине, который удовлетворит западные страны.

Также Херем заявлял, что Россия не должна больше быть могущественной и большой страной.