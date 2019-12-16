Эстонский министр обозвал премьера Финляндии «поднявшейся продавщицей»

Глава эстонского МВД 70-летний Март Хельме заявил, что новый премьер-министр страны Санна Марин «продавщицей, поднявшейся до премьер-министра» и намекнув, что у нее недостаточно образования и опыта для такой серьезной должности, как глава государства.

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В интервью радиостанции TRE Raadio Хельме также сказал, что у него «волосы встают дыбом» от происходящего в Финляндии.

«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», — цитирует его ТАСС.

34-летняя Санна Марин заняла кресло премьера 10 декабря 2019 года и стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самый молодым премьер-министром в истории Финляндии. До назначения Марин была министром транспорта и связи.

Хельме возмущен тем, что «уличные активисты и необразованные люди» выбились в члены финского правительства, имея в виду не только Санну Марин, но и остальных членов правительства Финляндии, также достаточно молодых девушек.