Эстонский МИД посоветовал жителям страны не ездить в Россию

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендовал гражданам страны по возможности отказаться от поездок в Россию. Он считает, что следует опасаться провокаций со стороны россиян, сообщило агентство «Прайм».

Рейнсалу уточнил, что в стране возросла «агрессивная антиэстонская риторика». Он призвал эстонцев хорошенько обдумать необходимость оставаться в России или предстоящую туда поездку.

«Нужно избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться», — рассказал министр.

Он пояснил, что на фоне спецоперации России на Украине нужно быть готовым к провокациям против граждан Эстонии.

Ранее министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что страны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить въезд россиянам на территорию государств. По его словам, такое решение может быть принято даже вразрез с общим решением Евросоюза, уточнила газета «Известия».