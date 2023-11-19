Мир 19 ноября 2023, 16:43 Эстонский эксперт Канник оценил шансы Каллас стать генсеком НАТО Политик из Эстонии Канник счел маловероятными шансы Каллас стать генсеком НАТО Thomas Trutschel/PHOTOTHEK

Читать 360tv в

Назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост генерального секретаря НАТО является маловероятным. Такое заявление сделал эстонский политик, директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник в интервью ERR.

Он выразил мнение, что крупные государства Североатлантического альянса не хотели бы видеть на должности генсека кандидатов из стран Балтии.

Реклама

Глава комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу напомнил, что Эстония пока официально не выдвигала кандидатуру Каллас на должность генсека НАТО. По его мнению, премьер заслуживает этого места.

Ранее глава правительства Эстонии в беседе с CNN призналась, что была бы не против своего назначения на пост генсека альянса. Однако Каллас также отметила, что у нее небольшие шансы.

«Предложат ли мне такую работу? Маловероятно», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что эстонский премьер хочет монетизировать свою русофобию. Политик уверена, что яростные обвинения России во всех грехах позволят ей получить хорошую должность в Европейском союзе.