Эстонский депутат раскритиковал идею запретить россиянам въезд в ЕС

Депутат эстонского парламента от правящей Центристской партии Игорь Кравченко оценил высказывания бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о введении запрета на въезд россиян в страны Евросоюза.

«Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами — погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, то вот второй параметр корректируется», — написал депутат в Facebook.

Парламентарий предложил отменить институт президентства в Эстонии, если «такая непруха» (с главами государства). По его мнению, это сэкономило бы много денег.

«И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государства», — добавил он.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter призвал не выдавать визы россиянам на въезд в страны Евросоюза. По его мнению, это необходимо сделать «на фоне того, как себя ведет Россия».

В российской Госдуме предположили, что Ильвес просто хотел поднять шумиху вокруг себя.

В воскресенье, 18 апреля, Ильвес, занимавший пост президента Эстонии с 2006 по 2011 год, заявил, что для россиян нужно ввести временный запрет для любых поездок в страны Евросоюза, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств.