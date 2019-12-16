Эстонские власти запретили ввоз продуктов растениеводства из России
Российское диппредставительство в Эстонии предупредило, что с 14 декабря в республику запрещен ввоз продуктов растениеводства из третьих стран, в том числе из РФ. Об этом сообщило «Утро.ру».
По данным издания, в черный список Эстонии попали живые цветы, растения, а также апельсины, яблоки и картофель. Дипломаты обратили внимание на то, что подобные ограничения установлены во всех странах Евросоюза, дабы предотвратить распространение вредителей растений.