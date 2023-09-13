Мир 13 сентября 2023, 16:10 Эстонские таможенники не пустили первую машину с российскими номерами ФТС: первый автомобиль с российскими номерами не пустили в Эстонию после запрета РИА «Новости»

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Автомобиль с российскими номерами развернули эстонские таможенники на пункте пропуска «Нарва-1». Как сообщила пресс-служба ФТС, это первый случай после объявления властями республики о запрете на въезд транспорта, зарегистрированного в России.

В ведомстве напомнили, что запрет вступил в силу с 10:00 в среду, 13 сентября.

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«Эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством — России и Литовской Республики», — заявили в пресс-службе ФТС.

Сам водитель рассказал, что таможенники соседней страны объявили ему о запрете ввоза этой категории машины и отправили на территорию России.

Эти ограничения не распространяются на мотоциклы и прицепы, зарегистрированные в России, а также на все автомобили с номерами Белоруссии. Выезд российского транспорта с территории республики проходит без ограничений.

Российская таможня не вводила ограничений на въезд для машин с номерами Эстонии, Латвии и Литвы.

Власти Эстонии ранее объявили о запрете въезда в страну зарегистрированных в России автомобилей в связи с действием санкций Евросоюза.

Накануне Еврокомиссия опубликовала разъяснение введенных ограничений, согласно которому россиянам нельзя въезжать на своих машинах даже для личного использования. Такой же запрет ввели власти Латвии и Литвы. При этом в последней республике отметили, что нормы не станут распространяться на калининградский транзит.