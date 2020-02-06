Эстонские спецслужбы пытались завербовать россиянина

Власти Эстонии на границе с Псковской областью внимательно следят за всем, что происходит. Недавно они пытались завербовать контрабандиста из России, но он смог сбежать.

«Наши соседи, прибалтийские государства, ведут недружественную политику по отношению к нам. Я бы сказал, что ее можно определить как враждебную. Они очень четко мониторят, что происходит на нашей территории, порой пытаются вербовать жителей нашей области», — приводит ТАСС слова прокурора Псковской области Сергея Белова.

Он рассказал историю о том, как житель области попал в поле зрения эстонских спецслужб. Мужчина занимался контрабандой, и в один прекрасный день его задержали на границе, нашли в его ноутбуке детскую порнографию, и он сам подлил масла в огонь: предложил им взятку 100 евро. На этом его вербовать и стали. От россиянина требовали информацию о российской границе и оставили его под подпиской о невыезде. Он перехитрил местных силовиков и добрался домой через Белоруссию, пришел сам и все откровенно рассказал.

Белов уточнил, что в таких ситуациях прокуратура прибегает к «контрмерам» Среди них лишение иностранцев права на землю или недвижимость в районе границы. После этого случая домов и участков лишились более сотни иностранцев.