    06 февраля 2020, 18:59

    Эстонские спецслужбы пытались завербовать россиянина

    Андрей Иванов

    Власти Эстонии на границе с Псковской областью внимательно следят за всем, что происходит. Недавно они пытались завербовать контрабандиста из России, но он смог сбежать.
    Эстонские спецслужбы пытались завербовать россиянина

    «Наши соседи, прибалтийские государства, ведут недружественную политику по отношению к нам. Я бы сказал, что ее можно определить как враждебную. Они очень четко мониторят, что происходит на нашей территории, порой пытаются вербовать жителей нашей области», — приводит ТАСС слова прокурора Псковской области Сергея Белова.

    Он рассказал историю о том, как житель области попал в поле зрения эстонских спецслужб. Мужчина занимался контрабандой, и в один прекрасный день его задержали на границе, нашли в его ноутбуке детскую порнографию, и он сам подлил масла в огонь: предложил им взятку 100 евро. На этом его вербовать и стали. От россиянина требовали информацию о российской границе и оставили его под подпиской о невыезде. Он перехитрил местных силовиков и добрался домой через Белоруссию, пришел сам и все откровенно рассказал.

    Белов уточнил, что в таких ситуациях прокуратура прибегает к «контрмерам» Среди них лишение иностранцев права на землю или недвижимость в районе границы. После этого случая домов и участков лишились более сотни иностранцев.