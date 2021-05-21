Эстонские СМИ назвали веселящие европейцев черты россиян

Некоторые привычки россиян в Европе считают довольно забавными. Якобы иностранцев веселит погоня жителей РФ за брендами и отсутствие у них чувства меры.

Присущие россиянам качества перечислили в статье, опубликованной в эстонской газете Postimees.

Автор материала указал на пристрастие русских к яркой и непрактичной одежде и любовь к брендам в ущерб комфорту. У россиян, отметил журналист, «не хватает чувства меры». Из-за этого они зачастую выбирают обтягивающую и короткую одежду, дерзкие принты, стразы и пайетки, предпочитают ярко краситься и делать сложные прически.

Европейцам сложно понять, зачем в России носят шубы. Русские морозы в публикации сочли недостаточным поводом для таких покупок, поскольку всегда можно остановиться на более дешевой альтернативе — приобрести пуховик.

Россияне, указал автор, редко улыбаются, а на пляжи приходят в бикини и плавках. В отличие от них европейцы выбирают для таких случаев закрытые купальники и шорты-бермуды. Удивила эстонца и привычка жителей РФ ходить дома в халате.