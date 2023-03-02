Мир 02 марта 2023, 04:11 Эстонские города начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72 ERR: в городах Эстонии засомневались в необходимости демонстрировать подбитый танк Т-72 РИА «Новости»

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Города Эстонии начинают отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72, якобы принадлежащего России. Об этом сказано в материале на портале эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Как отмечается, подбитый танк Т-72 в качестве музейного экспоната привезли в страну Минобороны Эстонии. В этом ведомству помогли украинские коллеги и Эстонский военный музей. Боевую машину установили на площади Свободы в центре Таллина.

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Там танк должен пробыть до 2 марта, после чего его планировали показать в других города и только после этого отправить в Эстонский музей в поселке Виймси под Таллином.

Как указано в сообщении, некоторые эстонские города сомневаются в своей готовности к прибытию резонансного экспоната. Речь идет о Раквере, Нарве и Йыхве. В частности, мэр Нарвы заявил о том, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций.

В Таллине же, как отмечается, жители приносят к танку цветы, однако их убирают люди в форме.