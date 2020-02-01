Эстонские депутаты выступили против поездки президента страны в Россию на День Победы

Депутаты партии Isamaa («Отечество») выступили против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на День Победы. Партия входит в состав правящей коалиции страны.

Свое заявление депутаты объяснили тем, что Россия якобы переписывает подлинную историю Второй мировой войны. Еще одной причиной они назвали то, что Москва «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права».

Российские власти не раз отмечали, что историю пытаются переписать некоторые страны Европы. Президент страны Владимир Путин ранее заявил, что Польша и некоторые другие государства состояли в сговоре с фашистской Германией. Глава государства подчеркнул, что может доказать свои слова документально.

Президент России также пообещал «заткнуть поганый рот» всем, кто переписывает историю войны. Он заявил, что откроет центр архивных документов, посвященных тому времени. Путин отметил, что он будет доступен не только для граждан России, но и для иностранных туристов.

9 мая в Москве пройдет торжественный Парад, посвященный 75-годовщине Победы во Второй мировой войне. На него приглашены главы разных государств.