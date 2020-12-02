Эстонская разведка начала поиск сотрудников со знанием русского через газету

Департамент внешней разведки Эстонии впервые запустил поиск сотрудников со знанием русского языка через объявление в газете. В издании Eesti Ekspress указано, что кандидаты должны быть любознательными и иметь широкий кругозор.

«Ты можешь убедить нас в том, что в тебе скрывается как продавец, так и аналитик, как спортсмен, так и дипломат, как мировой путешественник, так и психолог?» — цитирует объявление сайт «Политика сегодня».

Отмечается, что разведке нужен образованный гражданин, который имеет хорошие навыки общения. Еще в департаменте упомянули о важности любви к путешествиям, умения быстро адаптироваться к новым культурным пространствам, смелости и творческого взгляда при решении задач. Помимо прочего, специалист должен хорошо говорить по-русски.

Заявления от кандидатов будут принимать до 13 декабря нынешнего года.

Ранее сообщалось, что состав из 13 государств наблюдателей международной организации Арктический совет может пополнится Эстонией. Северная балтийская республика подала соответствующее заявление.