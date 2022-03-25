Эстонская молочная ферма переселила коров из «Москвы» в «Киев»

Одна из молочных ферм в Эстонии попыталась выразить свою солидарность с Украиной, однако сделал это довольно странным способом. Владельцы фермы поменяли название одного из хлевов с «Москвы» на «Киев». Об этом написал Telegram-канал Mash.

На ферме Halinga Piimajõe существует давняя традиция называть жилища коров в честь городов. Там есть «Берлин», «Париж», и до недавних пор была «Москва», а теперь появился «Киев».

Однако в связи со спецоперацией на Украине отношение к столиц России изменилось и эстонские фермеры решили поддержать появившийся тренд на «отмену» всего российского в мире. В результате теперь коровы будут жить в хлеву под названием «Киев».

Глава компании Рауль Пеэтсон объяснил, что у него много украинских сотрудников, и в «Москве» им работать неприятно.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вести антигосударственную линию из-за рубежа во время спецоперации недопустимо. Подобная критика во время спецоперации является предательством. Медведев подчеркнул, что порядка трех четвертей населения РФ поддержали спецоперацию, таким образом российское общество показало свою консолидацию.