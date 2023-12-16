Мир 16 декабря 2023, 16:33 Эстонию уличили в попытке свести счеты с независимыми активистами Захарова назвала цинизмом арест экс-редактора «Спутник Медиа» в Эстонии РИА «Новости»

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Эстония попыталась выслужиться перед Западом с помощью ареста экс-редактора российского издания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило пресс-служба министерства.

Она назвала цинизмом задержание бывшего сотрудника «Спутник Медиа» Аллана Хантса, являющимся гражданином Эстонии. По ее словам, эстонская «охранка» под видом нацбезпасности сводит счеты с неугодными ей независимыми активистами.

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«Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной „зачистки“ инакомыслия и разжигания русофобских настроений», — указала Захарова.

Дипломат добавила, что экс-редактору инкриминировали обвинения в «разведывательной деятельности против Эстонии» и «поддержании связей с Россией».

Ранее эстонское руководство объявило о возможной депортации эстонцев, решивших принять гражданство России. По мнению премьер-министра Каи Каллас, такие жители Эстонии являются национальной угрозой для республики.