Эстонию предложили отключить от системы поставки электроэнергии из России

Антироссийская политика властей Эстонии требует жесткого ответа. Одним из них может стать прекращение в балтийскую республику поставок электроэнергии.

Предложение в беседе с РИА «Новости» озвучил депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

«Надо „вырезать“ Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — заявил парламентарий.

Правительство Эстонии обратилось в Европейскую комиссию с требованием принять восьмой пакет санкций против России. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что страна настаивает на расширении списка российских чиновников, а также новых ограничений в области торговли, энергетики и экономики.

Эстония закроет свои границы для россиян со всеми видами шенгенских виз, в том числе выданных другими странами. Соответствующие предложения подготовят эксперты МИД и МВД страны. С эстонской визой россиян прекратили пускать в республику с 18 августа.