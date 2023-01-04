Мир 04 января 2023, 22:04 Эстония запустит передачу замороженных российских активов Украине МИД Эстонии заявил о намерении запустить передачу замороженных российских активов Украине Unsplash

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Эстония намерена самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов. Об этом сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу в разговоре с изданием Postimees.

По словам министра, сумма замороженных российских активов составляет 17 миллиардов евро. Евросоюз поручил Еврокомиссии выработать юридическую схему для использования этих денег в процессе восстановления Украины, но пока работа не продвигается.

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«Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти [замороженные Эстонией] деньги», — заявил Рейнсалу.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве написало, что Германия передаст украинским властям замороженные российские активы, если так же поступят союзники.

Пока среди руководства страны нет единого мнения по этому вопросу. Против передачи активов выступил глава Минфина Кристиан Линднер. Он счел, что подобные действия заведут страны Европы в «трясину». С ним не согласилась министр иностранных дел Анналена Бербок.