Мир 13 сентября 2023, 10:58 Эстония запретила въезд зарегистрированных в России автомобилей Глава МВД Эстонии: машинам с регистрацией в РФ запретили въезд с 13 сентября РИА «Новости»

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Власти Эстонии запретили въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс, его процитировал портал эстонского гостелерадио ERR.

Запрет на въезд машин с российскими номерами начал действовать с 10:00 (время совпадает с московским) 13 сентября.

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«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — сказал глава МВД Эстонии.

Ограничения также прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн. Он заявил, что владельцы автомобилей с российскими номерами «не должны наслаждаться в Эстонии привилегиями свободы», сообщили «Известия».

Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым из-за санкций россияне не могут ввозить в ЕС машины даже для личного пользования. Въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях уже запретила Латвия. Власти Финляндии приняли решение пока не конфисковывать машины с российскими номерами.