Мир 06 февраля 2023, 10:14 Эстония запретила своим гражданам ввозить российский бензин в канистрах Власти Эстонии запретили ввозить бензин из России в канистрах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эстонские власти ввели запрет на ввоз, покупку и перевозку российских нефтепродуктов с 6 февраля. Ограничительные меры коснулись и бензина в канистрах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя службы запретов и ограничений в сфере соцзащиты налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

«С 6 февраля запрещается покупать, ввозить и перевозить нефтепродукты, если они поступают из России. В список запрещенных товаров также входит топливо, используемое для автомобилей», — сказала Тинкус.

Реклама

По ее словам, у порядка 80% легковых машин, которые 6 февраля пересекли эстонскую границу, найдена дополнительная десятилитровая канистра с бензином. Резидент ЕС, согласно законодательству, может покупать в России топливо только для завершения поездки и возвращения в Евросоюз, добавила она.

Реклама

Представитель Эстонии подчеркнула, что в Европу нельзя ввозить купленное в России топливо в канистрах и использовать его. Она отметила, что подобный запрет введен в Финляндии и странах Балтии.