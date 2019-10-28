Эстония заявила о минутном нарушении воздушной границы Россией

По информации РИА «Новости», военные Эстонии заметили российский самолет Ту-154 25 октября над балтийской республикой.

«Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Ту-154 был выключен транспондер, полетный план представлен не был», — отметили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Царьград» сообщил, что, по словам военных экспертов, самолет не связывался с диспетчеркими службами со стороны Эстонии.

Главный штаб также отметил, что в понедельник МИД Эстонии вызвал российского посла Александра Петрова. Ему вручена соответствующая нота.

По данным представителей России, все полеты российских самолетов проходят строго согласно международным правилам, не нарушая границы других государств.