  • Эстония заявила о минутном нарушении воздушной границы Россией

    28 октября 2019, 18:29

    Ольга Ситникова

    Эстонские военные силы обвинили Россию в нарушении воздушной границы в районе острова Вайндлоо. Оно длилось около минуты, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

    По информации РИА «Новости», военные Эстонии заметили российский самолет Ту-154 25 октября над балтийской республикой.

    «Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Ту-154 был выключен транспондер, полетный план представлен не был», — отметили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии.

    «Царьград» сообщил, что, по словам военных экспертов, самолет не связывался с диспетчеркими службами со стороны Эстонии.

    Главный штаб также отметил, что в понедельник МИД Эстонии вызвал российского посла Александра Петрова. Ему вручена соответствующая нота.

    По данным представителей России, все полеты российских самолетов проходят строго согласно международным правилам, не нарушая границы других государств.