Эстония захотела вести переговоры с Россией напрямую

Керсти Кальюлайд считает, что Таллин может оказаться в ситуации, когда его мнение перестанут учитывать. Поэтому она заявила, что переговоры России и Эстонии должны проходить без посредников.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией», — отметила эстонский лидер.

Она добавила, что благодаря таким достижениям союзники и партнеры Таллина начнут брать во внимание позицию Эстонии. По словам Кальюлайд, недавняя встреча с российским главой Владимиром Путиным усилили позиции ее страны в этом вопросе.

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью радио Sputnik прокомментировал заявление Керсти Кальюлайд. Он объяснил, что ранее Эстония, Латвия и Литва передали собственную внешнюю политику под контроль «старших товарищей».

«А сейчас появилась опасность, что „старшие товарищи“ начнут договариваться с Россией. А ведь этнократические режимы в этих трех республиках могут существовать только в состоянии конфронтации с РФ. Поэтому Кальюлайд и говорит о необходимости налаживания контактов с Москвой, мол, чтобы голос Эстонии как голос „специалистов по России“ звучал на Западе и влиял на принимаемые решения», — рассказал Шишкин.

Он объяснил, что, по словам Кальюлайд, Эстонии необходим диалог с Россией, однако нельзя идти навстречу Москве. Шишкин считает, что в этом случае четко прослеживаются «интересы правящих этнократических режимов».